Poseidon'un kayıp tapınağı bulundu

Toprak altından çıkarılan kalıntılar Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Johannes Gutenberg Ünversitesi, Kiel Üniversitesi ve Elis Antik Eserler Dairesi'nden araştırmacılar tarafından inceleniyor.



Kalıntılar yaklaşık 2 bin yıl önce Yunan tarihçi Strabo tarafından söz konusu tapınağın yeri olarak tarif ettiği bölgede bulundu.



Kazı çalışmalarında duvarları 80 santimetre kalınlığında 9,40 metre genişliğinde büyük bir yapının temelleri ortaya çıkartıldı.



Antik coğrafyacı, filozof ve tarihçi Strabon, M.S. 20 civarında tamamladığı eseri Geographica’da M.Ö. 700 ila 480 yıllarında Yunan Arkaik dönemine denk gelen zamanlarda bu alandan söz ediyor. Strabon, buranın Peloponnese’deki Triphylia bölgesindeki komşu devletlerin “Amphictyonic Birliği” veya ittifakını anlatan kritik bir dini ve etnik kimlik merkezi olduğunu vurguluyor.



Tarihçiler kalıntıların neden Poseidon Tapınağı olduğunu düşünüyor?



Kalıntılar, tarih öncesi ve eski çağlarda çok sayıda tsunami felaketinin yaşandığının bilindiği Pelopennese sahilinde bulundu. Her ne kadar o dönemlerde insanlar bu bölgeden uzak dursa da Poseidon Tapınağı'nın buraya inşa edilmiş olması anlaşılabilir bir durum çünkü Antik Yunan medeniyetinde Poseidon deprem ve tsunamilerin 'tanrısı' olarak kabul ediliyor.



Kalıntılar ilk olarak 2021 yılında keşfedildi ama arkeologlar sadece bir kaç ay önce bunların kayıp Poseidon Tapınağı'ndan geriye kalanlar olabileceğini fark etti.



Binanın ve tarihinin daha iyi anlaşılabilmesi için tapınağın yapısı ve kazı alanı üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.