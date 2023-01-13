Samanyolu Haber /Dünya / Poseidon'un kayıp tapınağı bulundu /13 Ocak 2023 08:47

Poseidon'un kayıp tapınağı bulundu

Arkeologlar Yunanistan'ın Samikon kasabası yakınlarında Poseidon'un kayıp tapınağına ait olduğuna inandıkları kalıntılar buldu.

SHABER3.COM

Toprak altından çıkarılan kalıntılar Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Johannes Gutenberg Ünversitesi, Kiel Üniversitesi ve Elis Antik Eserler Dairesi'nden araştırmacılar tarafından inceleniyor.

Kalıntılar yaklaşık 2 bin yıl önce Yunan tarihçi Strabo tarafından söz konusu tapınağın yeri olarak tarif ettiği bölgede bulundu.

Kazı çalışmalarında duvarları 80 santimetre kalınlığında 9,40 metre genişliğinde büyük bir yapının temelleri ortaya çıkartıldı.

Antik coğrafyacı, filozof ve tarihçi Strabon, M.S. 20 civarında tamamladığı eseri Geographica’da M.Ö. 700 ila 480 yıllarında Yunan Arkaik dönemine denk gelen zamanlarda bu alandan söz ediyor. Strabon, buranın Peloponnese’deki Triphylia bölgesindeki komşu devletlerin “Amphictyonic Birliği” veya ittifakını anlatan kritik bir dini ve etnik kimlik merkezi olduğunu vurguluyor.

Tarihçiler kalıntıların neden Poseidon Tapınağı olduğunu düşünüyor?

Kalıntılar, tarih öncesi ve eski çağlarda çok sayıda tsunami felaketinin yaşandığının bilindiği Pelopennese sahilinde bulundu. Her ne kadar o dönemlerde insanlar bu bölgeden uzak dursa da Poseidon Tapınağı'nın buraya inşa edilmiş olması anlaşılabilir bir durum çünkü Antik Yunan medeniyetinde Poseidon deprem ve tsunamilerin 'tanrısı' olarak kabul ediliyor.

Kalıntılar ilk olarak 2021 yılında keşfedildi ama arkeologlar sadece bir kaç ay önce bunların kayıp Poseidon Tapınağı'ndan geriye kalanlar olabileceğini fark etti.

Binanın ve tarihinin daha iyi anlaşılabilmesi için tapınağın yapısı ve kazı alanı üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Poseidon'un kayıp tapınağı bulundu Sonraki Haber >>

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:37:01