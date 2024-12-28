Poşet fiyatlarına yüzde 100 zam geldi





İLK KEZ ZAM GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.Çevre Kanunu uyarınca 2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları yüzde 43,93 oranında arttı. Buna göre plastik poşetlerden alınan pay 86 kuruş oldu. Katkı payındaki artış ise tüketici fiyatlarına yüzde 100 zam olarak yansıdı.25 kuruş olan plastik poşet fiyatları 50 kuruşa yükseldi.2019 yılında hayata geçirilen uygulamadan bu yana poşet fiyatları 25 kuruş olarak uygulanıyordu.Daha önce, 1 Ocak 2024 itibarıyla geri kazanım katılım payı adet başına 60 kuruş olarak belirlenmiş olmasına rağmen, tüketiciler bakanlık kararıyla 25 kuruş ödemeye devam etmişti.