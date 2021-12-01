Samanyolu Haber /Gündem / Poşet kıymete binecek: Marketler yüzde yüz zam istedi /01 Aralık 2021 14:24

Poşet kıymete binecek: Marketler yüzde yüz zam istedi

Zincir marketlerin, 25 kuruşa satılan tek kullanımlık poşet fiyatının yüzde 100 zamla 50 kuruşa çıkarılmasını talep ettikleri öğrenildi.

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Zincir marketler poşet için zam sırasına girdi. Zincir marketlerin, 25 kuruşa satılan tek kullanımlık poşet fiyatının yüzde 100 zamla 50 kuruşa çıkarılmasını talep ettikleri öğrenildi.

2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruşun tamamen devlet kasasına gireceğini ve marketlerin payının sıfırlanacağını öne süren Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bunun önüne geçmek isteyen Zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor” dedi.

POŞET ZAMMI DA TARTIŞILDI

Ajans Bizim’in aktardığına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi. Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve Türkiye’deki en büyük zincir marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda zam konusu hararetli tartışmalara neden oldu.

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle başlayan ücretli poşet uygulamasıyla tüketiciye 25 kuruşa satılmaya başlanan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep eden zincir marketler, söz konusu fiyat artışında ısrar ediyorlar.

15 KURUŞU DEVLETE, 10 KURUŞU MARKETÇİYE KALIYORDU

Eroğlu, şunları söyledi:

“2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021 yılında ise poşetin 19.6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen Zincir Marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.”
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