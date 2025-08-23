Powell konuştu, Euro gece rekoru kırdı: 48 TL’yi aştı

Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın ardından dolar endeksi değer kaybederken, Wall Street endeksleri ve euro değer kazandı.





Euro/TL ise gece rekoru kırarak 48,18 seviyesini gördü. Şu anda ise 48,05 seviyesinde hareketleniyor.Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte döviz kurunda da hareketlenmeler oluyor. Son olarak Powell’ın bir sonraki toplantı için faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermesi doların değer kaybetmesine neden oldu.Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 146,746 düzeyindeydi. Dolar endeksi ise 28 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görerek 95,555 seviyesine kadar düştü. Şu anda ise 97,732’de hareketleniyor.Türk lirası ise döviz kuru karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Gece saatlerinde 48,18 TL’nin üzerini test eden euro şimdilerde 48,05 lirada fiyatlanıyor.