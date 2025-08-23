Samanyolu Haber /Gündem / Powell konuştu, Euro gece rekoru kırdı: 48 TL’yi aştı /23 Ağustos 2025 14:33

Powell konuştu, Euro gece rekoru kırdı: 48 TL’yi aştı

Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından dolar, euro karşısında değer kaybetti. Euro dün gece 48,18 seviyesini görerek gece rekoru kırdı şu anda ise 48,05 seviyesinde hareketleniyor.

SHABER3.COM

Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın ardından dolar endeksi değer kaybederken, Wall Street endeksleri ve euro değer kazandı.

EURO’DA GECE REKORU KIRILDI

Euro/TL ise gece rekoru kırarak 48,18 seviyesini gördü. Şu anda ise 48,05 seviyesinde hareketleniyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte döviz kurunda da hareketlenmeler oluyor. Son olarak Powell’ın bir sonraki toplantı için faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermesi doların değer kaybetmesine neden oldu.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 146,746 düzeyindeydi. Dolar endeksi ise 28 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görerek 95,555 seviyesine kadar düştü. Şu anda ise 97,732’de hareketleniyor.

Türk lirası ise döviz kuru karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Gece saatlerinde 48,18 TL’nin üzerini test eden euro şimdilerde 48,05 lirada fiyatlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Powell konuştu, Euro gece rekoru kırdı: 48 TL’yi aştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:35