Poyraz'ın katilinden şok sözler: 'Bol leşli, kanın su gibi aktığı bir baskın olacaktı'

İzmir HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla vurup katletti.







Cumhuriyet'in haberine göre olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı belirtildi. Eski sağlık personeli olan Gencer'in poligonda silah eğitimi aldığı, sanığın 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanığın, HDP il binasının üst katında bulunan İngilizce kursuna gitme bahanesiyle binayı gezdiğini ifade ettiği belirtildi. Toplanan deliller ışığında Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen yıl 29 Aralık'ta görülen ilk duruşmada yaşanan gerginlik sonrası mahkeme başkanı, bugün için tarih verdi.





''SALDIRININ TEK HEDEFİ O DEĞİLDİ''

Duruşma öncesinde İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Deniz Poyraz'ın yakınları ve partililer katıldı.





Burada açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bugün burada Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesi ile ilgili davanın ikinci duruşması için bulunuyoruz. Deniz Poyraz arkadaşımız 17 Haziran'da katledildi. O kurşunlar, onun mücadeleci bedenine yöneldi. Kanı akıtıldı ama saldırının tek hedefi o değildi. Saldırı aynı zamanda HDP'ydi. Saldırı aynı zamanda demokratik siyaseteydi, demokrasi, barış mücadelesineydi. O kurşunlar barışı, demokrasiyi hedef almıştı. Arkasında güçlü ve örgütlü bir plan vardı. Sistemli bir cinayet hazırlanmıştı. Belki de onlarca kişinin katledilmesi hesaplanmıştı. O gün orada Deniz Poyraz bulunuyordu. Ona kıydılar ve aramızdan aldılar. Gözdağı vermek istediler ama hiçbirini bu zamana kadar bu tür saldırılarla başaramadılar" dedi.





DURUŞMA 3,5 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

Duruşmanın yapılacağı 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin fiziki şartları nedeniyle izleyici sayısı konusunda İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Deniz Poyraz’ın ailesinin avukatları ile mahkeme heyeti uzun bir ön görüşme yaptı. Avukatlar, aile yakınları ve gazeteciler, salona girişte İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in okuduğu listeye göre salona alındı. Salona girişlerde zaman zaman tartışmalar yaşandı. Saat 09.00’da başlaması gereken celse, yaklaşık 3,5 saat sonra kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu sanık Onur Gencer’in yanı sıra Deniz Poyraz’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.





''KANLI BASKINDAN PİŞMAN DEĞİLİM''

Söz verilen sanık Onur Gencer, yaptığı silahlı baskından dolayı pişman olmadığını söyledi. Gencer, “Öncelikle gerçekleştirdiğim kanlı baskının evveliyatı çok geçmişe dayanıyor. 1998 yılında annemin HDP’liler tarafından tehdit edilmesi ile başlayan bu süreç 17 Haziran’da son buldu. Tehditler yüzünden annemin ruh sağlığı bozuldu. Kobani olaylarında önüm kesildi. Suriye’de suikasta maruz kaldım. Ancak hiçbir şey yapılmadı. PKK ile yaşadığım travmalardan kurtulmak için yaptığım kanlı baskından pişman değilim. Poyraz ve ailesinin araştırılmasını istiyorum. Mayıs’ta öldürülen istihbaratçıların baş sorumlusunun Deniz Poyraz olduğunu düşünüyorum. Maksadım içimi soğutmak, iyi hissetmek ve travmadan kurtulmak için yaptığım baskında PKK ve HDP’ye 'dur' demekti. Suriye’de YPG’nin bana yaptığı suikasta herhangi bir misilleme yapılmayınca intikam almaya karar verdim. Annemin ölümüyle de intikam zamanının geldiğinin farkına vardım. Doğru zamanı bekliyordum. Masumlara zarar vermeden intikam almak istiyordum ve HDP binasını uygun gördüm. 16 Haziran’da tüm kutsallarıma küfreden HDP’li birinin ardından ok yaydan çıkmıştı. 4-5 yaşımdan beri kafamdaydı ama şekillenmemişti. Sadece doğru zamanı bekledim. Av tüfeğini atışa ve silahlara merakım için aldım. Silaha merakım olduğundan poligonda eğitim aldım. Tüfeği eğlence amacıyla aldım" dedi.





''BOL LEŞLİ, KANIN SU GİBİ AKTIĞI BİR BASKIN OLACAKTI''

Mahkeme başkanının sorusu üzerine olay gününü anlatan Gencer, “Bir önceki gece heyecandan uyuyamadım. Bir an önce sabah olsun istiyordum. Sabah taksiyle binaya geldim. 15 dakika sonra gelmiş olsaydım bol leşli, kanın su gibi aktığı bir baskın olacaktı" dedi.





Bu sözlerin ardından salon karıştı. Poyraz’ın aile yakınları ve sanık arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yeniden söz verilen sanık bir kez daha aynı ifadeleri kullanınca yeniden tartışma yaşandı.





Salondakilerin sakinleşmesinin ardından konuşmasına devam eden Gencer, “Abdullah Öcalan ve Demirtaş özel ilgi alanım. Geri kalan hepsi benim için aynı. Ha Deniz Poyraz ha Murat Çepni. Keşke Çepni de arada kaynasaydı. Kürtlerle bir sorunum yoktur. Olay günü tabancayla kapıyı araladım, girdim. Toplantı odasına doğru giderken ateş ettim. İçeride biri olduğunu düşünüp heyecanla yöneldim. Soluma doğru ateş ettim. Yerde bir terörist gördüm. Etkisiz hale getirdiğimi gördüm. Başka terörist daha vardır sandım ama bulamadım. Sinirim geçsin diye birkaç tekme attıktan sonra binaya zarar verdim. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra da teslim oldum" diye konuştu.





DAVANIN BİTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Sanık, hesabında bulunan 85 bin liranın kredi olduğunu ve olayla ilgili olarak kimseden talimat almadığını söyledi. Sanığın konuşmasının ardından avukat Türkan Aslan Ağaç, sanığa çok fazla sorularının olduğunu ancak ortamın gerilmesinin ardından davanın bitirilmesini talep etti.