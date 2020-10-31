Pozitifi negatife çeviren hastane skandalı!

Sağlık Bakanlığı, HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'ın gündeme getirdiği "Covid-19 PCR test sonuçları değiştirildi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.





Sağlık Bakanlığı, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın "yeni tip Koronavirüs (Covid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği" iddiasının doğru olduğunu kaydetti.





Bakanlık açıklamasında, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır." denildi.





Covid-19 testlerinin bakanlık tarafından akredite edilen ve Covid-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, testlere ait safahatın Pandemi Yönetim Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında bakanlık veri tabanına aktarıldığı ifade edildi.





KAREKODLU SONUÇ BELGESİ ALMAYI UNUTMAYIN!





Açıklamada, e-Nabız web portalında bulunan https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index adresi üzerinden barkod numarası, TC kimlik numarası veya pasaport numarasıyla doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabildiğine işaret edildi.





Açıklama şöyle devam etti: "Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya dair tekraren bilgilendirilmiştir."