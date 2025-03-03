Prada, Versace'yi satın alıyor

Bloomberg News‘ün iki kaynağa dayandırdığına göre satın almanın bu ay içinde nihai bir anlaşmaya varması bekleniyor.



Fakat kaynaklar anlaşmanın zamanlaması ve değerinin değişebileceğini, görüşmelerin hala başarısız olma ihtimali olduğunu belirtiyor. Britanyalı moda şirketi Capri Holdings, Versace’yi 2018’de yaklaşık 1,8 milyar avroya (yaklaşık 68 milyar lira) satın almıştı.



Satış başarılı olursa gelişme İtalyan moda sektöründe uzun süredir devam eden yabancı alımlar tersine dönecek ve Versace yeniden İtalyan bir şirketin kontrolüne girecek.