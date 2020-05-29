Premier Lig, 17 Haziran'da kaldığı yerden...

İngiltere Premier Ligi'nde sezon, Koronavirüs salgını sebebiyle verilen 100 günlük aranın akabinde 17 Haziran Çarşamba günü Aston Villa-Sheffield United ve Mancester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.





Bu iki maç tamamlanınca bütün Premier Lig takımları 29 maç oynamış olacak ve 19-21 Haziran hafta sonu itibaren tam fikstüre geri dönülecek.





92 KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK





BBC Türkçe'nin haberine göre kulüpler karşılaşmaların büyük kısmını kendi evlerinde ve deplasmanlarda oynayacak.





Ancak gerilim potansiyeli bazı yüksek maçların, polisin isteğiyle tarafsız sahada yapılacağı bildiriliyor.





Brighton, West Ham United ve Cyrstal Palace gibi bazı kulüpler maçların tarafsız sahada oynanmasına karşı çıkmıştı.





Türkiye'de Premier Lig maçlarınının yayın hakkı S Sport kanalında.





Saati çakışan maçların bazılarıysa TRT'de yayımlanıyor.





100 GÜN SONRA GERİ DÖNÜŞ





Lige, Koronavirüs salgını sebebiyle 13 Mart'ta ara verilmişti. Bu kararla, Premier Lig 9 Mart'ta oynanan ve Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 yendiği maçtan 100 gün sonra geri dönmüş olacak.





Kulüpler dün oy birliğiyle temaslı antrenmanlara geri dönme kararı almıştı. Temassız idmanlarsa dün geçen hafta başlamıştı.





Ligde, oyuncular ve teknik personele şu ana kadar yapılan 2 bin 752 testin 12'si pozitif çıktı.





Oyuncular ve personel haftada iki kez test edilmeye devam edilecek ve dördüncü tur testten itibaren her kulübe bir turda 60 test sağlanacak.





Testi pozitif çıkan oyuncu ve personelin yedi gün kendisini karantinaya alması gerekecek.



