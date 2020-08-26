Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig 6 ay sonra seyirciyle oynanacak /26 Ağustos 2020 20:08

Premier Lig 6 ay sonra seyirciyle oynanacak

İngiliz hükümeti aldığı kararlar doğrultusunda altı ay sonra sınırlı seyircili oynanacak ilk maçın Brighton ile Chelsea arasında oynanacak hazırlık maçı olduğunu açıkladı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, ülkedeki altı aydan beri ilk seyircili maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamanın ardından Chelsea ile oyanacak hazırlık maçının seyircili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada salgın sonrası seyircili müsabakalara test niteliği maçların oynanacağı duyuruldu. Bu maçlardan ilki 30 Ağustos oynanacak Brighton-Chelsea müsabakası olacak. Bu hazırlık maçının ardından ikinci müsabakanın ise Arsenal ile West Ham United arasında 12 Eylül’de oynanacak İngiltere Kadınlar Ligi ilk haftası maçı olacağı açıklandı.

Brighton yaptığı açıklamada ancak 2 bin 500 biletin satışa çıkartıldığını açıkladı. Bu biletlere de takım kombine sahipleri ulaşabilecek. Mart ayında girilen karantina sürecinden beri canlı spor müsabakası izlemeyen taraftarlar, takımlarının aldığı bu kararı üzülerek karşıladı.

Seyircisiz müsabakalar futbol dışında; kriket, at yarışı, ragbi ve basketbol gibi branşları da kapsıyor. Bunlara istisna olarak hükümet, Crucible’da oynanan Snooker  Dünya Şampiyonası’na seyirci alımına izin vermişti.

Buna karşın hükümet görevlileri enfeksiyon oranlarının düşmesi için seyircisiz müsabakaların bir süre daha devam etmesine sıcak bakıyor.

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