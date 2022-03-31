Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig için futbolun kuralını değiştiren karar /31 Mart 2022 23:53

Premier Lig için futbolun kuralını değiştiren karar

Koronavirüs salgını döneminde uygulanan 5 oyuncu değiştirme kuralının İngiltere Premier Lig'de kalıcı hale getirildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Futbolun bilinen kuralları içinde yer alan maç boyunca bir takımın en fazla 3 oyuncu değiştirebilme hakkı, koronavirüs salgını sırasında 5'e çıkartılmıştı.

Geçici olark uygulanan bu kuralın İngiltere Premier Lig'de kalıcı hale getirildiği aktarıldı

AÇIKLAMA YAPILDI

Premier Lig yönetiminden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün alınan karar doğrultusunda, oyuncu değişiklikleri, bir maç sırasında 3 faklı zamanda ve devre arasında yapılabilecek, yedek oyuncu listesine de toplam dokuz oyuncu yazılabilecek.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa futbolunda Mayıs 2020'de beş oyuncu değiştirme hakkı getirilmişti. Geçen sezondan itibaren İngiltere Premier Lig, tekrar 3 oyuncu değişikliği kuralını uygulamaya başladı.

Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.

4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.
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