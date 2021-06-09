Premier Lig kulüplerine 'Avrupa Ligi' cezası!

Premier Lig’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi’ni oluşturma girişimi içerisinde yer alan 6 kulübün, bugün bir kez daha eylemlerinin bir hata olduğunu kabul ettiği, Premier Lig’e ve İngiliz futbolunun geleceğine olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiği vurgulandı. Ayrıca kulüplerin bir kez daha taraftarlarından, diğer kulüplerden özür dilediği ifade edildi.





Buna göre 6 kulüp, futbolun geleceğine yatırım yapılmak için kullanılacak olan toplam 22 milyon sterlinlik bir cezayı ödemeyi kabul etti.





Eğer kulüpler, gelecekte benzer bir eylem içerisinde yer alırsa 30 puan silme ve kulüp başına 25 milyon sterlinlik ek ceza ödeme cezasına çarptırılacak.