Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig yayını için tarihi anlaşma /19 Kasım 2021 21:45

Premier Lig yayını için tarihi anlaşma

Futbolun dev kulüplerinin yer aldığı İngiltere Premier Lig'in yayın izni için tarihi bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Dünyanın en iyi futbol ligleri arasında bulunan, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City gibi büyük kulüplerin yer aldığı Premier Lig tarihi bir yayın anlaşmasına imza attı.

2013 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde Premier Lig'in yayıncılığını yapan NBC televizyonu, İngiliz ligi ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Her yıl 380 maçın naklen yayınlandığı televizyon kanalı, 6 yıl için 2 milyar 700 milyon Dolar ödeyecek. Yeni anlaşma gereği NBC, İspanyol dili seçeneğini kullanıcılara sunacak.

Premier Lig Yöneticisi Richard Masters yapılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada NBC'nin Premier Lig'in marka değerini ve izlenirliğini artırdığını söyledi. "Yeni anlaşma için heyecanlıyız" diyen Masters, "İyi bir çalışmanın sonucu oldu bu anlaşma. Futbolumuza diğer ülkelerin çoğundan daha fazla yatırım yaptığımız için mutluyuz" yorumunda bulundu.
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