Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig'de bir dönem böyle sona erdi /15 Nisan 2022 21:48

Premier Lig'de bir dönem böyle sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Burnley'in teknik heyeti ile yolların ayrıldığı açıklandı. 9.5 sezondur takımın başın olan Sean Dyche ve ekibinin Premier Lig'de en fazla görev yapan antrenör konumunda olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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9.5 sezondur Premier Lig ekiplerinden Burnley'in teknik direktörülük koltuğunda olan Sean Dyche ve ekibiyle yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Sean, mevcut isimler arasında Premier Lig'de en fazla görev yapan antrenör konumundaydı ve 9.5 sezondur harika işler yaparak kulübün en başarılı dönemine imza attı" ifadeleri yer aldı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley, Sean Dyche ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burnley, teknik direktör Sean Dyche, yardımcı antrenör Ian Woan, antrenörler Steve Stone ve Billy Mercer'ın sözleşmelerin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Sean, mevcut isimler arasında Premier Lig'de en fazla görev yapan antrenör konumundaydı ve 9.5 sezondur harika işler yaparak kulübün en başarılı dönemine imza attı" ifadeleri yer aldı.

Burnley Başkanı Alan Pace ise konuyla ilgili, "Sean ve ekibine, görevde oldukları süre boyunca yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu sezon kötü bir performans sergiledik ve istediğimiz sonuçları alamadık. Sezonun bitimine sekiz maç kala değişikliğin gerekli olduğu hissettiğimiz için bu kararı verdik. Gerekli olan diğer açıklamaları ilerleyen dönemde yapacağız" dedi.
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