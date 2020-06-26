Premier Lig'de şampiyon belli oldu: 30 yıl sonra bir ilk...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 kaybetmesinin ardından lider Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
31 maçta yalnızca 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kırmızılar, ligin 32. haftasında Manchester City karşısına 30 yıllık hasreti bitirmiş olarak çıkacak.
30 yıl aradan sonra şampiyonluğu garantilemesine 3 hafta kala yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle şampiyonluk hasreti 3 ay daha ertelenen Liverpool, 86 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.