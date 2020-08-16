Premier Lig'de yılın futbolcusu Bruyne seçildi





İngiltere Premier Lig’de Liverpool’un şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu Manchester City’li Kevin de Bruyne seçildi.









Taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla kazanan Bruyne, oylamada Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson ile Sadio Mane, Southampton’dan Danny Ings, Burnley’den Nick Pope ve Leicester City’den Jamie Vardy’yi geride bıraktı.





29 yaşındaki Belçikalı futbolcu geçen sezon ligde 13 gol ve 20 asist yaptı. De Bruyne, Thierry Henry’nin 2002-03 sezonunda Arsenal’de kırdığı ligin asist krallığı rekorunu da egale etti.





Bruyne, Vincent Kompany ve Eden Hazard’ın ardından son 9 sezonda bu ödülü kazanan 3’üncü Belçikalı futbolcu olma başarısını gösterdi.





Premier Lig’in resmi Twitter hesabı, haberi Bruyne’nin güzel gollerinden oluşan bir videoyla duyurdu.