Samanyolu Haber /Gündem / Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar /30 Ağustos 2021 14:21

Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar

İngiltere'de Prens Charles'ın hayır işlerinde faaliyet gösteren Prens Vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde. Vakıf ve Prens Charles'ın adını kullanan aracıların, bağışçılardan 1.1 milyon TL'yi bulan paralar topladığı ve bunlar üzerinden pay aldıkları öne sürülüyor.

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İngiliz Kraliyet ailesi son yıllarda yaşadıkları skandallarla dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Prens Harry ve Meghan Markle’ın aile içinde yaşadıkları kriz, Prens Andrew’un cinsel taciz davası gibi olaylar sıcaklığını koruyor.

İngiliz medyasının manşetlerindeki son olayın merkezinde ise Prens Charles var. Galler Prensi Charles adına kurulan ve hayır işleri yapılan Prens Vakfı, yolsuzluk iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

The Guardian’ın haberine göre, aralarında iş insanı Michael Wynne-Parker’ın da bulunduğu bazı aracıların, Prens Charles ile buluşma ve yemek ayarlama karşılığında 100 bin sterlin (1.1 milyon TL) para istediği ve bu paradan yüzde 25’e varan oranlarda pay aldıkları iddia ediliyor.

KIR EVİNDE KONAKLAMA

Prens Charles’ın İskoçya’daki kır evi Dumfries House’da konaklama da vadeden bu kişilerin, söz konusu durumu Prens Charles’ın bilgisi dışında 2019 yılından bu yana yaptıkları öne sürülüyor.

İddiaları oldukça ciddiye aldıklarını açıklayan Prens Vakfı yetkilileri, derinlemesine yürütülecek soruşturmanın ardından gerekli adımların atılacağını açıkladı.
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