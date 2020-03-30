Samanyolu Haber /Gündem / Prens Charles korona karantinasından çıktı /30 Mart 2020 15:41

Prens Charles korona karantinasından çıktı

İngiltere'de koronavirüs testi pozitif çıkan Prens Charles'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin sona erdiği açıklandı.

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Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İskoçya Birkhall'de kendini karantinaya alan Prens Charles'ın 7 günlük izolasyon sürecinin sona erdiği belirtildi. 

Resmi açıklamada, İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi olan 71 yaşındaki Prens Charles'ın doktoruyla görüştükten sonra durumunun iyi olduğu belirlendiği ve karantinaya son verdiği belirtildi.

Doktorunun verdiği tavsiyelere uyacağı kaydedilen Prens Charles'ın yüz yüze toplantılara yeniden katılmaya başlayacağı kaydedildi. 

Koronavirüs testleri negatif çıkmasına rağmen karantinaya giren Prens'in eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın ise bu haftanın sonuna kadar kendisini izole etmeye devam edeceği açıklandı.
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