Prens Harry ile eşine 'tehlikeli paparazzi' kovalamacası

Medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini belirtmişti

Prens Harry’nin annesi Prenses Diana da 1997’de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İngiltere Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, bir törene katılmak için bulundukları ABD'nin New York kentinde paparazzilerle " felakete yakın bir araba kovalamacası " yaşadı.Çiftin sözcüsü, yaptığı açıklamada, kovalamacanın, ikilinin New York'ta katıldığı "Women of Vision" ödül töreninden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini duyurdu.Sözcü, "Dün gece, Sussex Dükü ve Düşesi ile Bayan Ragland, son derece saldırgan bir paparazzi çetesinin elinde neredeyse felaketle sonuçlanacak bir araba kovalamacasına karıştılar." ifadesini kullandı.İki saatten fazla süren kovalamacaya, yoldaki diğer sürücülerin, yayaların ve iki New York Polis Departmanı (NYPD) görevlisinin karıştığını aktaran Sözcü, çok sayıda çarpışmaya yakın olayın da yaşandığını belirtti.Aracın içinde Meghan’ın annesi Doria Ragland’ın de bulunduğu kovalamacayla ilgili Sözcü, "Tanınmış bir figür olmak, halkın belirli bir ilgisini beraberinde getirirken bu asla kimsenin güvenliği pahasına olmamalı." ifadesini kullandı.Hadiseye şahit olan çifte yakın bir kaynak da, "Kovalamaca ölümcül olabilirdi." değerlendirmede bulundu.Kaynak, Meghan ve Harry'nin 10'a yakın camları karartılmış araç tarafından takip edildiğini ve "bu kimliği belirsiz kişilerin pervasızca araç kullanarak konvoyu ve etraflarındaki herkesi tehlikeye attığını" söyledi.Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan ile California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.Harry, Şubat 2021’de verdiği bir mülakatta, “zehirli” diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle “tarihin tekerrür etmesinden” korktuğunu belirtmişti.???????İkili, dün gece New York’ta düzenlenen Women of Vision ödül törenine katılmış, burada Meghan Markle altın elbise ödülüne layık görülmüştü.