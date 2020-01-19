Samanyolu Haber /Gündem / Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak /19 Ocak 2020 11:54

Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak

Mali olarak bağımsız olmak isteyen ve kraliyet unvanlarını bırakmak istediklerini açıklayan Prens Harry ve Megan Markle çifti için kraliyet ailesi bir açıklama yaptı. Aile içinde yapılan görüşmeler sonucunda, Harry ile Meghan'ın kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.

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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu olan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi düşes Meghan Markle’ın İngiliz kraliyet ailesinin “üst düzey” üyeliğinden çekilme kararının yankıları sürüyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyetteki resmi görevlerinden ayrılma kararına yönelik bir “geçiş dönemi” konusunda anlaşmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesinden yapılan yeni açıklamada Prens Harry ile Düşes Meghan'ın kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.

Açıklamaya göre çiftin bundan sonraki hayatlarında kamu kaynaklarını kullanmayacakları da belirtildi.

Çift, İngiltere’de kullanmaya devam edecekleri Frogmore Cottage adıyla bilinen kraliyete ait ikametgahlarının renovasyonu için yapılan masrafları da geri ödeyecek.

Kraliçe Elizabeth’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Aylar süren görüşmelerden ve yakın zamandaki tartışmalardan sonra, torunum ile ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulmuş olmaktan memnunum. Daha bağımsız bir hayat sürme isteklerini destekliyorum. Bütün ailem bugün varılan anlaşmanın onlara yeni ve barışçıl bir hayat kurmaya izni vermesini ümit ediyorum.”

Prens Harry ve eşi düşes Markle, İngiliz kraliyet ailesinin “üst düzey” üyeliğinden çekilme kararı almışlardı.

Çift tarafından yapılan açıklamada "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" denilmişti.
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