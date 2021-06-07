Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi









Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor'ın Santa Barbara, California'daki bir hastanede Cuma günü 11:40'ta dogduğu bildirildi.





Açıklamada annenin ve bebeğin sağlıklı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.





Çift, ikinci çocuklarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe İkinci Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtti.





Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin büyükannesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedildi.