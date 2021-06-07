Samanyolu Haber /Gündem / Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi /07 Haziran 2021 08:13

Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

Sussex Dükü ile Düşesi Pren Harry ve Meghan, ikinci çocukları, kız bebekleri Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor'ın dünyaya geldiğini açıkladı.

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Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor'ın Santa Barbara, California'daki bir hastanede Cuma günü 11:40'ta dogduğu bildirildi.

Açıklamada annenin ve bebeğin sağlıklı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Çift, ikinci çocuklarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe İkinci Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtti.

Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin büyükannesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedildi.
Lilibet Kraliçe'nin 11'inci torun çocuğu oldu ve tahta geçme sırasında da sekizinci.

Prens Harry ve Meghan'ın ilk çocukları, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Mayıs 2019'da dünyaya gelmişti.
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