Samanyolu Haber /Dünya / Prens Harry'den basın isyanı /26 Şubat 2021 19:50

Prens Harry'den basın isyanı

Davalık olduğu İngiliz medyasıyla adeta bir savaşa girişen Prens Harry çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harry, "İngiliz basının nasıl olabildiğini hepimiz biliyoruz. Bu benim akıl sağlığımı yok ediyordu. Ailemi oradan çıkarmam gerekiyordu" dedi.

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Attıkları her adım yakından takip edilen ve bu ilgiden bunalarak geçtiğimiz yıl ABD’ye yerleşme kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin İngiliz basınıyla yıldızı barışmıyor.

İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, geçtiğimiz günlerde Kraliyet görevlerine geri dönmeyeceklerini resmileştirmişti. Ünlü İngiliz sunucu James Corden’ın programına katılan Prens Harry, İngiliz basınına adeta verdi veriştirdi.

‘AİLEMİ ÇIKARMAM GEREKİYORDU’

ABD’ye yerleşme kararıyla ilgili konuşan Harry, “Bu hiçbir zaman bir şeyleri bırakmak ya da kaçmak değildi. Buna geri çekilmek diyebiliriz. Birçok kişinin görebildiği gibi çok zor bir çevre. İngiliz basınının da nasıl olabildiğini hepimiz biliyoruz ve bu benim akıl sağlığımı yok ediyordu. Bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum. Ben de her koca ve babanın yapacağını yaptım. Ailemi oradan çıkarmam gerekiyordu” dedi.

MEKTUP DAVASINI KAZANDILAR

Prens Harry ve Meghan Markle, Thomas Markle’a kızı tarafından yazılan mektubu yayınlayan Daily Mail gazetesi ve alt kuruluşu ANL’ye dava açmıştı.

Uzun süren hukuki mücadelenin sonunda İngiltere'deki Yüksek Mahkeme, Meghan Markle'ın yazdığı mektubu izinsizce yayınlayan gazeteyi ve alt şirketi Associated Newspapers Limited'i (ANL) gizliliğin ihlalinden suçlu buldu.

OPRAH RÖPORTAJI İÇİN GERİ SAYIM

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kamuoyunda sansasyon yaratacak bir karar almıştı. ABD’li ünlü televizyon sunucu Oprah Winfrey’le özel bir röportaj gerçekleştiren çift, Kraliyet ailesiyle yaşadıklarını, evlilikleri ve ABD’deki yaşamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 90 dakikalık programın 7 Mart’ta yayınlanması bekleniyor.
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