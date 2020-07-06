Prens Harry'den kraliyeti zora sokan açıklama

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi, Amerikalı oyuncu ve aktivist Meghan Markle, ‘İngiltere’nin sömürgeci geçmişiyle hesaplaşması gerektiğini’ söyledi. İngiliz Milletler Topluluğu Vakfı’nın toplantısında konuşan Harry, “Geçmişle yüzleşilmeli” dedi.







‘GEÇMİŞİ KABUL ETMEDİKÇE İLERLEYEMEYİZ’





İngiliz Milletler Topluluğu’nun geçmişine bakıldığında, ‘geçmişi kabul etmedikçe ilerlemenin bir yolu olmadığını’ dile getiren Prens Harry, “Bu kolay ve bazı durumlarda rahat olmayacak ancak yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Harry, sözlerine şöyle devam etti: “Herkesin dünyayı farklı görmek için eğitim aldığını inkar edemeyiz. Ancak bu ön yargıları fark ettiğinizde bilinçli hale gelebilmek için çaba sarf etmelisiniz.”





‘EŞİTLİK TEMEL İNSAN HAKKIDIR’





Eşitliğin temel insan hakkı olduğunu dile getiren ve geçmişle yüzleşmenin herkesin refahı için önemli olduğunu söyleyen Meghan Markle ise, “Bunu yaparken biraz rahatsızlık duyacağız ancak bunu aştığımızda herkes için daha iyi olacak” dedi. Markle, şu ifadeleri kullandı: “Önemli olan sadece büyük anlar değil, ırkçılığın ve ön yargının sessizce sürdürüldüğü anlar önemli.”