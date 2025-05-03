Samanyolu Haber /Dünya / Prens Harry'den sürpriz açıklama! Kraliyet ailesi ne cevap verecek? /03 Mayıs 2025 10:04

Prens Harry'den sürpriz açıklama! Kraliyet ailesi ne cevap verecek?

Kraliyet Ailesi’yle ilişkileri, eşi Meghan Markle ile birlikte 2020 yılında resmi görevlerinden çekilip ABD’ye taşınmalarının ardından gerilmişti. Çiftin, Kraliyet ailesine yönelik eleştirileri ve açıklamaları, Buckingham Sarayı’nda soğuk rüzgarlar estirmişti.

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Sussex Dükü Prens Harry, uzun süredir mesafeli olduğu Kraliyet Ailesi ile barışmak istediğini açıkladı. Mahkemede süren polis koruması davasının karar duruşmasının ardından basına konuşan Harry, ailesiyle yaşadığı kırgınlıkların sona ermesini dilediğini belirtti. Barış çağrısına Kraliyet cephesinden herhangi bir yanıt gelmiş değil.

“Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli.” diyen Harry, özellikle babası Kral Charles ile arasındaki mesafeye dikkat çekti. “Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu.” ifadelerini kullandı.

Harry, açıklamasında ailesiyle birçok konuda anlaşmazlık yaşadığını da dile getirerek, ilişkilerde yaşanan kırılmaların hala tamamen onarılmadığını ima etti.

Özellikle İngiltere'de kaldığı süre boyunca güvenlik düzeyinin düşürülmesinden rahatsız olan Prens Harry, bu konuda açtığı davayı yakından takip ediyordu. Mahkeme süreci ve güvenlik tartışmaları, aileyle yeniden bir araya gelme ihtimalini daha da zorlaştıran etkenler arasında gösteriliyor.
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