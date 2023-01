Prens Harry'nin kitabı ilk günde 1,4 milyon sattı

Satış rakamları, kitabın yayıncısı Random House tarafından açıklandı.



Öte yandan kitabın piyasaya sürülmesinden bu yana (yayından bağımsız) YouGov tarafından yapılan ilk anket, Prens'in ülkesi İngiltere'de popülaritesinin düşmeye devam ettiğini gösteriyor.



Manşetlere taşınan tartışmalı kitap, salı günü raflardaki yerini almış, hatta Prens Harry ile dört tanıtım röportajı gerçekleştirilmişti.



Kitapta Harry'nin kardeşi Prens William'ın 2019'daki bir tartışmada kendisine fiziksel olarak saldırdığı iddiası ve iki erkek kardeşin babalarına (şu anki eşi) Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için yalvardıkları ifşaları da yer alıyor.





Şu anda 38 yaşında olan Prens Harry, kitabındaki bir bölümde Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına yer vermiş ve "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" dile getirmişti.



Özellikle Prens Harry'nin Afganistan'la ilgili ifadeleri hem kendi ülkesi İngiltere'de farklı kesimler tarafından hem de Afganistan'da özellikle de Taliban yetkililerinden büyük tepki toplamıştı.



Harry'nin kitabının, 10 Ocak'taki yayın tarihinden önce İspanya'da "yanlışlıkla" satışa sunulmasının ardından kitaptan bazı bölümler basına sızmıştı.



Random House Group başkanı ve yayıncısı Gina Centrello satışlarla ilgili yaptığı açıklamada "Spare"in bir ünlünün anı kitabından çok daha fazlasına haiz olduğunu dile getirdi.



"Hassas, içten, cesur ve samimi olan 'Spare', daha önceden tanıdığımızı düşündüğümüz birinin hikayesi, ancak şimdi Prens Harry'yi kendi sözleriyle gerçekten anlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.



Ayrıca Centrello, "İlk günkü olağanüstü satışlara baktığımızda, okurlar Spare'in okunmayı hak eden bir kitap olduğu konusunda hemfikir ve kitabı yayınlamaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Kitap, Harry ve Amerikalı eşi Meghan'ın kraliyet bağlantılarını kullanarak yaptıkları kazançlı sözleşmelerden biri.



Çift 2020 yılında kraliyet yaşamını geride bırakarak Kaliforniya'ya yerleşmiş ve Birleşik Krallık'ta "gördükleri muameleden" şikayetçi olmuşlardı.



Öte yandan The Times'ta yayınlanan YouGov anketine göre, on yıl önce yüzde 80 olan prens hakkındaki olumlu görüşler artık yüzde 24'e kadar gerilemiş durumda.



Ankete göre 65 yaş üstü vatandaşlar arasında Harry ve Meghan'ın popülaritesi, Prens Andrew'inkinden bile daha geride.



"Spare" dünya çapında toplam 16 dilde yayınlandı ve Kuzey Amerika'da Random House US ve Random House Canada, Birleşik Krallık'ta ise Transworld tarafından basılı ve dijital formatlarda eş zamanlı olarak piyasaya sürüldü.



Kitabın Harry tarafından okunan kısaltılmamış sesli baskısı ise Penguin Random House Audio tarafından yayımlandı.



Penguin Random House'a göre Spare'in ABD'deki ilk baskısı iki milyon adetti, ancak kitap talebi karşılamak üzere ek yayınlar için tekrar baskıya girdi.



İngiltere'de ise başkent Londra'daki bazı kitapçılar, Prens Harry'nin kitabı satışa çıktıktan sonra talebi karşılamak için gece yarısı açıldı.



Kitabı en erken satın alanlardan olmak isteyenler, başkent Londra'daki Victoria istasyonundaki kitapçıda sıraya girdi.



İngiltere'deki kitapçı zinciri Waterstones, Prens Harry'nin kitabının "10 yıldır en büyük ön sipariş kitaplarından biri olduğunu" belirtti.



Kitapla ilgili Kraliyet ailesinden herhangi bir yorum gelmedi.