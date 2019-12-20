Samanyolu Haber /Dünya / Prens Philip hastaneye kaldırıldı /20 Aralık 2019 22:27

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastanede tedavi altına alındı.

SHABER3.COM

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastanede tedavi altına alındı. Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 98 yaşındaki Prens'in önlem amaçlı olarak tedavi gördüğü belirtildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in bugün Sandringham'daki konutuna tek başına geçmesi Prens Philip'in nerede olduğu sorularını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre Prens Philip, erken saatlerde hastaneye kaldırıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce yaşadığı rahatsızlıkların tekrarlanmasının önlenlenmesi amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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