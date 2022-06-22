Samanyolu Haber /Gündem / Prens Selman'ın çantasındaki sır dosyadan 'dolandırıcı' çıktı /22 Haziran 2022 08:52

Prens Selman'ın çantasındaki sır dosyadan 'dolandırıcı' çıktı

Suudi Prensi Selman’ın çantasında “sır dosya”da, Körfez ülkelerinde 6 bankayı dolandırmakla suçlanan Hüseyin Başaran var.

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Bahreyn merkezli altı banka, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da aralarında olduğu 5 Türk tarafından 500 milyon dolar dolandırıldıklarını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Dosyanın, bugün Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da çantasında olduğu öğrenildi.

Başaran, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımına başladığı Mina Towers’ta ev almak için para yatıran yüzlerce kişiyi mağdur etmişti. İran’da uçak kazasında ölen kızı Mina’nın adını verdiği altı bloktan oluşan 1500 konut ile 95 dükkânın yer aldığı proje için 2013 yılında Fikirtepe’deki arsa sahipleri ile sözleşme imzalayan Başaran, daire ve dükkânları 2018 yılında teslim edeceğini açıklamıştı. Teslim tarihinde inşaatı tamamlayamayan Başaran Holding, üç kuleyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim etmek zorunda kaldı. Geri kalan üç kuleden ancak birisini tamamlayan Başaran, diğer iki kuledeki inşaatları sürüyor.

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Proje kapsamında 2 ada, 6 blok, 1500 konut 95 dükkân olmak üzere 26 bin metrekarelik arsa üzerinde, Mina Towers kuleleri için 2013 yılında arsa sahipleri ile sözleşme imzalayan Başaran, 2019 yılı sonunda teslim taahhüdünde bulunmasına karşın şu ana kadar sadece bir kuleyi tamamlayabildi. Mina Towers mağdurları yıllarca kapı kapı dolaşıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na toplu imza ile başvuruda bulunarak Başaran Holding’i şikâyet etmişti. Evlerini terk etmek zorunda kalan arsa sahiplerinin kiralarını da ödeyemeyen Başaran, tamamlayamadığı üç kuleyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretmek zorunda kalmıştı.

Başaran’ın’ın, projesinin reklamlarında, futbolcu Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Sneijder Cabau rol almıştı. Projeden daire satın alanlara ise Bodrum’da beş yıldızlı otellerde tatil yapma sözü de veren Başaran, daireleri ve dükkânları 24 ayda tamamlama sözünü yerine getiremedi.
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