Prens William ve Prens Harry ateş püskürdü

İngiltere 26 yıl önce yapılan bir röportajla çalkalanmaya devam ediyor. Prenses Diana’nın 1995 yılında BBC Panorama için Marin Bashir’le gerçekleştirdiği röportajla ilgili soruşturma tamamlandı. Dün İngiliz basınına sızan bilgilere göre Lord Dyson’ın 6 ay süren araştırma sonrası BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye sunduğu raporda, Bashir editoryal kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu.







Prens Charles ile Prenses Diana arasında büyük bir krize yol açan ve evliliği bitirdiği öne sürülen röportajla ilgili BBC’den açıklama geldi. Raporun yapılan hataları ortaya koyduğunu belirten Tim Davie, bunların tamamını kabul ettiklerini söyledi.





Prens Charles, Prens William ve Prens Harry başta olmak üzere Kraliyet ailesi üyelerinden, Prenses Diana’nın kardeşi Earl Spencer’dan ve kamuoyundan özür dileyen Davie, kurumun geçmişe kıyasla bugün kuralları çok daha dikkatli ve titiz şekilde uyguladığını vurguladı.





‘PARANOYA VE YALNIZLIĞA İTTİ’





BBC’nin suçu kabul edip özür dilemesinin ardından Prens William ve Prens Harry kardeşlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prens William, “Bu röportaj anne ve babamın arasındaki ilişkiyi kötüleştiren ana etkenlerden biriydi. Sayısız kişiye zarar verdi. BBC’nin hatası annemi korku, paranoya ve yalnızlığa itti. BBC o dönem dile getirilen şikayetleri doğru bir şekilde soruştursaydı, annem bunun bir oyun olduğunu anlardı” diye konuştu.