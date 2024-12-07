Samanyolu Haber /Dünya / Prenses Kate ilk kez hastalığı hakkında konuştu /07 Aralık 2024 13:25

Prenses Kate ilk kez hastalığı hakkında konuştu

Galler Prensesi Kate Middleton, bu yıl boyunca mücadele ettiği kanser hastalığıyla ilgili ilk kez bir yorumda bulundu. Tedavi gördüğünü bir video aracılığıyla açıklayan ama duygularından hiç bahsetmeyen Prenses, sessizliğini ünlü şarkıcıya bozdu.

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Birleşik Krallık tahtının veliahtı Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, bu yılın başında karın bölgesinden bir operasyon geçirdi. Olayın detaylarının belirtilmemesiyle pek çok spekülasyon gündeme gelirken, kamuoyunun bitmeyen soruları üzerine Prenses'e kanser teşhisi konduğu ve koruyucu kemoterapi göreceği açıklandı. Aylarca tedavi görerek kraliyet görevlerine ara veren Middleton, geçtiğimiz aylarda ise görevlerine geri döndü.

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Noel konseri için Westminster Abbey'de görkemli bir etkinlik organize eden Kate Middleton, eşi Prens William ve çocuklarından önce alana giderek tüm düzenleme ve hazırlıklarla bizzat ilgilendi. Sonra da konserin 600 davetlisini karşıladı.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLEMEZDİM'
Hürriyet'in aktardığına göre Prenses Kate, konuklarıyla ayaküstü sohbet ederken ilk kez hastalığı ve kanser tedavisiyle ilgili de konuştu. 42 yaşındaki Prenses, ünlü şarkıcı Paloma Faith ile konuşurken, bitmek üzere olan 2024'ün kendisi için nasıl geçtiğini, kanser tedavisinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Prenses, "Bu yılın böyle bir yıl olacağını bilemezdim" dedi. Paloma Faith de bu sözler üzerine "Planlanmamış bir durum" yorumunu yaptı. Prenses Kate de şarkıcıya "Kesinlikle planlanmamış... Ama sanıyorum ki bu yıl birçok insan böyle zor zamanlardan geçti" diye yanıt verdi.
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