Samanyolu Haber /Dünya / Prenses Kate Middleton aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak /15 Haziran 2024 09:56

Prenses Kate Middleton aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak

Mart ayından bu yana kanser tedavisi gören Galler Prensesi, tedavide aşama kaydettiğini belirterek, ilk kez Kral Charles III'ün doğum günü geçit töreninde halkın karşısına çıkacağını açıkladı.

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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton kanser teşhisinin ardından ilk kez halkın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Euronews'te yer alan habere göre Galler Prensesi sosyal medya hesabında dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Mart ayından bu yana devam eden tedavisinde "iyi bir ilerleme kaydettiğini" ve bugün Kral Charles III'ün doğum günü geçit törenine katılmayı planladığını söyledi.

Mart ayında kanser nedeniyle kemoterapi gördüğünü açıklayan 42 yaşındaki Prenses, bu yıl halka açık hiçbir etkinliğe katılmadı. Yokluğu dikkat çeken Kate Middleton'un sosyal medyadaki paylaşımları ise çok sayıda komple teorilerine yol açmıştı.

Paylaşımında, "İyi bir ilerleme kaydediyorum ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi, iyi günler ve kötü günler var" diyen Kate, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini de sözlerine ekledi.

"Bu hafta sonu ailemle birlikte Kralın Doğum Günü Geçit Törenine katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum," diyen Kate, tehlikeyi henüz atlatmadığını bildiğinin de altını çizdi.

Bu duyuru önemli bir dönüm noktası olmakla birlikte Kate için tam zamanlı kamu görevlerine dönüş anlamına gelmiyor.

Saray, Kate'in bu hafta başında Windsor'da çekilen ve onu bir ağacın yanında, kot pantolon ve blazer ceket giymiş olarak gösteren yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Buckingham Sarayı, Kate'in Kralın Doğum Günü Geçit Töreni olarak da bilinen Trooping the Colour'a katılacak olmasından kralın "memnuniyet duyduğunu" bildirdi.

Kral'ın Haziran'daki resmi doğum gününü kutlamak için düzenlenen yıllık askeri geçit törenine, Kate ve William çiftinin, çocukları 10 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis ile birlikte atlı bir arabaya binerek geçit töreninin yapılacağı alanın yanındaki bir binadan töreni izlemesi bekleniyor.
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