Samanyolu Haber /Dünya / Prenses Kate'nin yaşadığı Windsor Kalesi'nde hırsızlık şoku! /18 Kasım 2024 12:12

Prenses Kate'nin yaşadığı Windsor Kalesi'nde hırsızlık şoku!

İngiltere'de Galler Prensi William ve Prensesi Kate ile çocuklarının yaşadığı Windsor Kalesi'ne, soyguncular tarafından hırsızlık girişiminde bulunduğu ve kale içerisinde yer alan bir çiftlikten 2 aracın çalındığı bildirildi.

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İngiltere'de Galler Prensi William ve Prensesi Kate ile çocuklarının ikamet ettiği Windsor Kalesi'ne, iki soyguncu tarafından hırsızlık girişiminde bulunduğu belirtildi.

The Sun'ın haberine göre, iki adamın geceleyin yaklaşık 2 metrelik bir çite tırmandığı ve soygun sırasında çiftlik araçlarını çaldığı ifade edildi.

Hırsızların, Prens William, Prenses Kate ve çocukları George (11), Charlotte (9) ve Louis'in (6) kaldığı daireye uzanan en yakın çıkış olduğu söylenen bir kapıyı kırmak için çalıntı bir kamyon kullandıkları, ardından da arazinin içindeki bir çiftlik olan Shaw Çiftliği'ne girdikleri açıklandı.

Prens William ve eşi Prenses Kate ile çocuklarının, olayın yaşandığı gece evde olmadığı, Windsor Kalesi'nin hemen doğusunda 2022'de satın aldıkları Adelaide Cottage'da bulundukları bildirildi.

Kral III. Charles'ın İskoçya'da, Kraliçe Camilla'nın ise Hindistan'da olduğu belirtiliyor. 

Polis, firar eden hırsızların Windsor Kalesi'nden kaçmadan önce siyah bir Isuzu pikap ve kırmızı bir dört tekerlekli çiftlik bisikleti çaldığını söyledi.

Polis ayrıca, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
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