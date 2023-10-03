Samanyolu Haber /Gündem / Prigojin’in milyar dolarlık mirası tek bir kişiye kaldı! İşte o kişi... /03 Ekim 2023 13:22

Prigojin’in milyar dolarlık mirası tek bir kişiye kaldı! İşte o kişi...

Rus Telegram hesapları, Ağustos ayında şüpheli bir uçak kazasında yaşamını yitiren Rus paralı asker şefi Yevgeni Prigojin'in 1 milyar dolara yaklaşan servetinin tek bir kişiye kaldığını öne sürdü.

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Rus paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in, 23 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düşen özel bir jetin içinde öldüğü tespit edilmişti. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 1 milyar dolara yakın net serveti olduğu bilinen tartışmalı ismin mal varlığı ölümünün ardından spekülasyonlara yol açtı.

Prigojin'in vasiyetine ulaşıldığını iddia eden Rus Telegram hesapları, daha önce basına fotoğrafları sızan bir malikhane, çok sayıda işletme ve banka hesaplarındaki yüklü miktardaki paranın miras olarak Rus iş insanının erkek varisine, yani oğluna bırakıldığını öne sürdü. 

Uzmanlara göre, bu miras planı sadece önemli bir kişisel servet transferine değil, aynı zamanda Prigojin'in işletmelerinin etkilediği sektörlerdeki güç dinamiklerinde de potansiyel bir değişime işaret ediyor.

GÖSTERİŞLİ YAŞAMIYLA ANILIYORDU
Sıklıkla "Putin'in şefi" olarak anılan Prigojin, çok çeşitli ilgi alanlarına sahip bir Rus işadamıydı. 

En tartışmalı girişimi olarak bilinen Wagner şirketi, Afrika ve Ukrayna'daki operasyonlarıyla adından söz ettirirken kendisi de gösterişli yaşam tarzı ve Kremlin ile olan ilişkileri ile her zaman dünya basınının gündeminde kalmayı başardı.

Prigojin'in bir uçak kazasında hayatını kaybetmesi ise Rusya'nın Afrika ve Wagner'in varlık gösterdiği diğer bölgelerdeki operasyonları için önemli bir darbe oldu. 

Rus basınına göre, Prigojn'in yerine gelen Yunus-bek Yevkurov'un tavır ve üslubu oldukça farklı ve Rusya'nın ilgili bölgelerdeki operasyonlarının yönetim tarzında potansiyel bir değişimin sinyallerini veriyor.
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