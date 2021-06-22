Prof. Acemoğlu: Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencilerinin medya üretim kolektifi Özgür İktisat'ın Açık Dersleri'nin 16.'sına katılan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’de acayip bir kredi büyümesinin söz konusu olduğunu ifade etti.







Ekonominin durumu çok kötüye giderken, Merkez Bankası rezervlerinin kullanılmaya başladığını ifade eden Acemoğlu, Türkiye’nin ekonomik reformlar yapmak yerine anlaşılması zor olan politikalara yöneldiğini söyledi.





Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç’ın haberine göre, yurt dışından gelen sermayenin Türkiye’den çekilmesinin ardından Merkez Bankası’nın daha fazla rezerv kullanmaya başladığını söyleyen Acemoğlu, “Demokratik kurumlar zayıflayınca her ülke keyfi ve yanlış politikalara yöneliyor. Ekonomi bürokrasisinde hemen hemen hiç nitelikli insan kalmadı. Bu durum belirsizliği ve krizi artırıyor. Türkiye her şeyi doğru yapsa bile Merkez Bankası rezervlerinin aynı seviyeye gelmesi çok zor” diye konuştu.





Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır kalitesiz büyüdüğünü dile getiren Acemoğlu, “Sürekliliği olmayan bir büyüme bu. Üstüne uluslararası gelişmeleri de eklersek ekonominin geleceği parlak değil. Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor” uyarısında bulundu.



