Samanyolu Haber /Ekonomi / Prof. Acemoğlu: Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor /22 Haziran 2021 12:55

Prof. Acemoğlu: Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT)'de öğretim görevlisi olan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Türkiye her şeyi doğru yapsa bile Merkez Bankası rezervlerinin aynı seviyeye gelmesi çok zor. Türkiye ekonomisi son 15 yıldır kalitesiz büyüyor. Ekonominin geleceği parlak değil. Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor” dedi.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencilerinin medya üretim kolektifi Özgür İktisat'ın Açık Dersleri'nin 16.'sına katılan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’de acayip bir kredi büyümesinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Ekonominin durumu çok kötüye giderken, Merkez Bankası rezervlerinin kullanılmaya başladığını ifade eden Acemoğlu, Türkiye’nin ekonomik reformlar yapmak yerine anlaşılması zor olan politikalara yöneldiğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç’ın haberine göre, yurt dışından gelen sermayenin Türkiye’den çekilmesinin ardından Merkez Bankası’nın daha fazla rezerv kullanmaya başladığını söyleyen Acemoğlu, “Demokratik kurumlar zayıflayınca her ülke keyfi ve yanlış politikalara yöneliyor. Ekonomi bürokrasisinde hemen hemen hiç nitelikli insan kalmadı. Bu durum belirsizliği ve krizi artırıyor. Türkiye her şeyi doğru yapsa bile Merkez Bankası rezervlerinin aynı seviyeye gelmesi çok zor” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır kalitesiz büyüdüğünü dile getiren Acemoğlu, “Sürekliliği olmayan bir büyüme bu. Üstüne uluslararası gelişmeleri de eklersek ekonominin geleceği parlak değil. Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor” uyarısında bulundu.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Acemoğlu: Çok daha zor zamanlar bizi bekliyor Sonraki Haber >>

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:46