Prof. Ahmet Ercan'dan herkesi diken üstünde bırakan açıklama: 3-4 gün içinde deprem...

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini özetledi. Ercan, “11 Kasım 2025 gününe kadar Sındırgı’da 17 tane dörtten büyük, en büyüğü M5,4 olan küçük artçı depremler oldu. Bu depremlerin dört tanesi son üç günde gerçekleşti. Bugün sustu” dedi.Bölgedeki bu ani “suskunluk” döneminin iki anlama gelebileceğini belirten ünlü jeofizikçi, büyük deprem ihtimaline karşı şu uyarıyı yaptı:“Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm.”Ercan, ikinci senaryoyu da belirterek, “Ne var ki beklenen deprem olmayıp sönümlenme aşamasına da girebilir” dedi.Sındırgı’da yaşayan vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, paylaşımını “Sındırgı‘da yaşayanlar için zor bir süreç. Sabırlar ile dirençli olmanızı dilerim. Sevgi saygılarımla” sözleriyle tamamladı.