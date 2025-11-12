Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Ahmet Ercan'dan herkesi diken üstünde bırakan açıklama: 3-4 gün içinde deprem... /12 Kasım 2025 10:11

Prof. Ahmet Ercan'dan herkesi diken üstünde bırakan açıklama: 3-4 gün içinde deprem...

Prof. Dr. Ercan, "Büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde tetikte olmanızı öneririm." dedi.

SHABER3.COM

Balıkesir Sındırgı’da Ağustos ayından bu yana devam eden ve iki büyük 6.1’lik depremin de yaşandığı deprem fırtınasıyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan yeni ve kritik bir uyarı geldi. Ercan, “Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir” diyerek vatandaşlara “Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olun” çağrısında bulundu.

SESSİZLİK BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini özetledi. Ercan, “11 Kasım 2025 gününe kadar Sındırgı’da 17 tane dörtten büyük, en büyüğü M5,4 olan küçük artçı depremler oldu. Bu depremlerin dört tanesi son üç günde gerçekleşti. Bugün sustu” dedi.

‘YA BÜYÜK DEPREM OLACAK YA DA SÖNÜMLENECEK’

Bölgedeki bu ani “suskunluk” döneminin iki anlama gelebileceğini belirten ünlü jeofizikçi, büyük deprem ihtimaline karşı şu uyarıyı yaptı:

“Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm.”

Ercan, ikinci senaryoyu da belirterek, “Ne var ki beklenen deprem olmayıp sönümlenme aşamasına da girebilir” dedi.

‘SABIR VE DİRENÇ DİLERİM’

Sındırgı’da yaşayan vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, paylaşımını “Sındırgı‘da yaşayanlar için zor bir süreç. Sabırlar ile dirençli olmanızı dilerim. Sevgi saygılarımla” sözleriyle tamamladı.
