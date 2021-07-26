Prof Bilge’den Covid-19 uyarısı

Ancak aşılanmayan kişiler için bir uyarı daha geldi.Prof. Dr. Uğur Bilge, "Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar” dedi.





Ölümlü vakaların tamamını aşısızların oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar “Dördüncü dalga aşısızların pandemisi olacak” diyor.Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge de, koronavirüse karşı yapılan aşıların güvenilir olduğunu ve hiç aşı olmayanlarla, ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışına neden olduğunu söyledi.





Aşıların, bağışıklık sistemini aktive ederek vücuda savunmayı nasıl yapacaklarını öğrettiğini ifade eden Bilge, şöyle devam etti:





“Aşıların içindeki tüm maddeler güvenlidir. Aşının içindeki maddeler aşının güvende olmasını ve vücutta yeteri kadar kalmasını sağlar. Hiç aşı olmayanlar ve ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışının temel nedenidir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske-mesafe-hijyen kurallarına daha sıkı uymalıdırlar."





Bilge, tam aşılı kişilerin, delta varyantı ile karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:





“Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişilerdir. Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmazlar, aşılanmayarak hem hastalığa açık hale gelirler hem de hastalığın yayılımına neden olabilirler. Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar. Covid-19’la mücadelenin kurallarına uyulmazsa ve aşı yaptırılmazsa salgın düşündüğümüzden daha uzun ve daha ciddi devam edebilir.”





23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını kaydeden Bilge, “İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, üçüncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakındır. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kendiniz ve toplum için aşınızı yaptırın. Aşı olmayanları da aşı yaptırmaya ikna edin. Pandemiyi aşıyla yeneceğiz” ifadelerini kullandı.



