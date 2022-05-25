Prof. Bultmann: Baskılara rağmen Hizmet Hareketi’nin radikalleşmemesi olağanüstü başarı

Diyalog ve Eğitim Vakfı’nın düzenlemiş olduğu ‘’Bruncheon“ söyleşilerinin ilk konuğu Erfurt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İncil Bilimleri uzmanı Prof. Dr. Christoph Bultmann oldu.





Uzun yıllardır Hizmet Hareketi’ni tanıyan Prof. Dr. Bultmann, Diyalog ve Eğitim Vakfı’nın davetinde, Hizmet Hareketi ile izlenimlerini paylaştı. Hizmet gönüllülerinin insan haklarına yaklaşımının ve bu yönde yapılan faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Bultmann, ‘’Hareketin antisemitizm gibi bir sorunu olduğunu görmedim. Bu çok önemli bir konu. Birçok farklı gruplarda bu hassasiyet yok.“ tespitinde bulundu.





hizmetten.com'un haberine göre Bultmann, Hizmet Hareketi’nin diyalog faaliyetlerinde de birçok Müslüman cemiyetlere nazaran çok daha aktif ve açık olduğunu, bunun takdir edilecek bir özellik olduğunu vurguladı. 15 Temmuz’dan bu yana çok ciddi baskı ve insan hakları ihlallerine rağmen Hizmet Hareketi mensuplarının şiddet ve radikalliğe meyletmemelerinin olağanüstü olduğunu ifade eden Bultmann, önümüzdeki zamanda özellikle akademik yayınların artacağını tahmin ettiğini söyledi.









