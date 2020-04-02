Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Ceyhan: Bu dönem kontrol altına aldık aldık yoksa... /02 Nisan 2020 10:19

Prof. Ceyhan: Bu dönem kontrol altına aldık aldık yoksa...

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Cehyan, "Koronavirüs artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek kontrol etmek çok daha zor olur" açıklamasında bulundu.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önümüzdeki iki haftanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele önemli olduğuna dikkati çekerek, "Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur" uyarısında bulundu. 

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Ceyhan "Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor." dedi.
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