Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Büyük İstanbul depremi' açıklaması: Bütün gece fayları izledi /26 Nisan 2025 09:39

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Büyük İstanbul depremi' açıklaması: Bütün gece fayları izledi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından halkın endişesi devam ediyor. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, son olarak Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan iç ferahlatan bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, "Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü." dedi.

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İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2'lik şiddetli deprem herkesi tedirgin etti. 7 ve üzerindeki bir depremde büyük bir yıkımın beklendiği megakentte yaşayanlar geceyi sokaklarda geçirmeye başladı. Uzmanlar peş peşe uyarılar yaparken son açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

'MİDE BULANDIRDI' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ AÇIKLAMA

Gece boyunca artçı sarsıntıları inceleyen Prof. Dr. Ercan'dan sabah saatlerinde yeni açıklama geldi. Uzman ismin "İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor" ifadelerini kullandığı son açıklaması İstanbulluların içini ferahlattı.

"Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği(solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor." değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ercan, görsel de paylaştı:


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