Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kanal İstanbul uyarısı: 'Bir kente kara günler gösterebilir' /25 Nisan 2025 10:02

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kanal İstanbul uyarısı: 'Bir kente kara günler gösterebilir'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından 'Kanal İstanbul' uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar olmaya devam ediyor. Korkutan İstanbul depremi sonrası, iktidarın "fiilen başlatmış olduğu" Kanal İstanbul projesi gündem oldu.

"İSTANBUL'UN ELDE KALAN SON TARIMSAL, HAYVANSAL BESLENME ALANI KANAL İSTANBUL'UN GEÇEREK YOK EDECEĞİ BÖLGEDİR"

Kanal İstanbul için "18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir" ifadelerini kullanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Her koca yerleşim alanında savaş, deprem, salgın, doğal kıranlar görüldüğünde, o kentin kendi kendini besleyebilmesi “saklı tarım alanları” korunur, asla yapılaşma izni verilmez. İstanbul’da bu tür akanlar; Bostancı, Tuzla, Acıbadem, Beykoz, Çekmece, Pendik, Ömerli, Dudullu,Şile, Beşiktaş Ihlamurdere, Ortaköy Dereboyu, Topkapı, Bahçelievler, Bakırköy, Avcılar, Küçükçekmece, Sefaköy, Ayamama, Esenyurt, Hoşköy, Halkalı, Hadımköy, Ataköy, Yeşilköy, Çatalca, Arnavutköy, Uskumruköy, Büyükçekmece, Kumburgaz, Silivri, Pirinçciköy, Kemerburgaz, Göktürk, Cumhuriyet, Kıraç, Beylikdüzü, Gürpınar gibi verimli toprakların olduğu yerlerdi. Bunların çoğu deprem duyarlı olup, yapılaşarak elden çıktı. İstanbul’un elde kalan son saklı tarımsal, hayvansal beslenme alanı Kanal İstanbul’un geçerek yok edeceği Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu kuşağıdır. Öngörüsüz davranışlar 18 milyonluk bir kente karagünler gösterebilir. Ne diyeyim? Uğurlusu olsun."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kanal İstanbul uyarısı: 'Bir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:21:20