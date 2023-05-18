Samanyolu Haber /Politika / Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Erdoğan iktidarı ile yolun sonu uçurum /18 Mayıs 2023 22:05

Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Erdoğan iktidarı ile yolun sonu uçurum

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 28 Mayıs’ta AKP’li Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde olacakları maddeler halinde sıraladı. Yılmaz, “Kur şoku olur, enflasyon yüzde 100’e ulaşır, ekonomi durur, işsizlik artır. Ekonomideki yıkımdan en az hasarla kurtulmak için hala bir şansımız var. Bunu heba etmeyelim.” dedi.

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“Erdoğan iktidarı ile gittiğimiz yolun sonu uçurum ve o uçuruma düşersek yıllarca oradan çıkamayız.” ifadelerini kullanan Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Peki uçurum neye tekabül ediyor?
Kur şoku olur!
Enflasyon %100’e ulaşır!
Tam sermaye kontrolü gelir!
Ekonomi durur, işsizlik artar!

Erdoğan kazanırsa tüm bunları ve hatta daha fazlasını yaşayacağız.
Sadece 4 günde bile bunlar oldu

Kredi piyasası çöktü!
Kredi mevduat hesabı ve kredi kartından nakit çekimleri fiilen bitti! (15 bin lira ile sınırlandı)
Döviz rezervlerimiz tarihi dip seviyede!
CDS 700’e dayandı!
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