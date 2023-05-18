Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Erdoğan iktidarı ile yolun sonu uçurum

“Erdoğan iktidarı ile gittiğimiz yolun sonu uçurum ve o uçuruma düşersek yıllarca oradan çıkamayız.” ifadelerini kullanan Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:



Peki uçurum neye tekabül ediyor?

Kur şoku olur!

Enflasyon %100’e ulaşır!

Tam sermaye kontrolü gelir!

Ekonomi durur, işsizlik artar!



Erdoğan kazanırsa tüm bunları ve hatta daha fazlasını yaşayacağız.

Sadece 4 günde bile bunlar oldu



Kredi piyasası çöktü!

Kredi mevduat hesabı ve kredi kartından nakit çekimleri fiilen bitti! (15 bin lira ile sınırlandı)

Döviz rezervlerimiz tarihi dip seviyede!

CDS 700’e dayandı!