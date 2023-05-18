Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Erdoğan iktidarı ile yolun sonu uçurum

“Erdoğan iktidarı ile gittiğimiz yolun sonu uçurum ve o uçuruma düşersek yıllarca oradan çıkamayız.” ifadelerini kullanan Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
Peki uçurum neye tekabül ediyor?
Kur şoku olur!
Enflasyon %100’e ulaşır!
Tam sermaye kontrolü gelir!
Ekonomi durur, işsizlik artar!
Erdoğan kazanırsa tüm bunları ve hatta daha fazlasını yaşayacağız.
Sadece 4 günde bile bunlar oldu
Kredi piyasası çöktü!
Kredi mevduat hesabı ve kredi kartından nakit çekimleri fiilen bitti! (15 bin lira ile sınırlandı)
Döviz rezervlerimiz tarihi dip seviyede!
CDS 700’e dayandı!