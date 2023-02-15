Prof. Dr. Bultmann: Gülen yalnız değil, dünyaya hitap ediyor

NURULLAH KAYA - HANNOVER







Forum Dialog Niedersachen e.V'nin organize ettiği programda konuşan Erfurt Üniversitesi'nden Prof Dr. Christoph Bultmann ve Dr. Gabor Lengyel Rabbiner, Hizmet Hareketi’yle ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Hizmet Hareketi’ni ve Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yazdıklarına eleştirisel bakış açıları da ortaya koyan Bultmann, Gülen’in medeniyetin ahlak üzerine inşa edilmiş olması gerektiği tezine dikkat çekti. Hizmet Hareketi’ndeki mültecileri çok iyi anladığını belirten Dr. Rabbiner ise kendisinin de yıllar önce nasıl mülteci olduğunu anlattı.





Fethullah Gülen üzerinden bilgiye erişim başlığı altında konuşan Erfurt Üniversitesi'nden Prof Dr. Christoph Bultmann, Hocaefendi’nin kitaplarından çok fazla alıntılar yaparak kutsal kitapların Hermaneutik tefsirleri üzerinde çalıştığı için Fethullah Gülen'in Kuran tefsir anlayışının ilgisini çektiğini kaydetti.





Hizmet Hareketi hakkında birçok akademik çalışma yapıldığın işaret eden ve örnekler veren Bultmann, “Gülen'in yazılarının ekseni saygı, sevgi, demokrasi, insan hakları ve dinler arası diyalogdur. Gülen, yazılarında entelektüelite ve bilinçli medeniyeti başlıyor. Saygı, sevgi, demokrasi ve insan hakları üzerinde duruyor… Konuşmaları tek bir insana değil diğer insanlarında kabul ettiği konular. Gülen, bilginin medeniyeti oluşturduğunu, medeniyeti besleyenin de entelektüel bir bilinç olduğunu belirtiyor. Medeniyetin ahlak üzerine inşa edilmiş olması gerektiğini ifade ediyor. Bu belirli bir dinin değil insanlığın ahlaki değerleri. Evrensel bütün insanlara hitap eden bir değerler ortaya koyuyor... Gülen bir gruba değil tüm dünyaya hitap eden biri. İnanan ve inanmayanlar İslam’ın emirleri ve karşısında kim var. Takva ifadesi başka dinde olmayan bir kavram. Muhasebe eden ve açık olan bir Müslüman anlayışı var… Şunu söyleyebilirim Gülen, tek yani yalnız değil bu vaazlarıyla bu dünyaya hitap ediyor. Gülen yazılarında ve sohbetlerinde sık sık insanlara idealleri; moral, ahlak, emniyet, doğruluk, bilinç ve şuuru hatırlatıyor. Türk kültürüne başka kültürlerin karışmaması gerektiği görüşününse sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.





Mültecileri çok iyi anladığını belirten Dr. Gabor Lengyel Rabbiner, “Ben Budapeşte doğumluyum. 1956 yılında ben de mülteci olarak Budapeşte'den buralara geldim. Budapeşte’den toplama kamplarından kurtularak hayatta kaldım. Holokost’u yaşamış bir çocuk olarak İsrail’e iltica ettim. Bu sebepten dolayı Balkanları şahsen biliyorum. 2009 yılında Hannover'da haham olarak göreve başladım. Hizmet ve hizmet gönüllüleri ile tanışma fırsatı yakaladım. 2016’dan bu yana mevcut tanışıklığım devam ediyor. İftar programlarına katıldım. Derneklerle tanıştım. Dernekle 2018 bir proje başlattık. Pandemiye kadar okullarda İslamiyet ve Musevilik hakkında Workshoplar vererek ön yargılara ve düşmanlığa karşı çalıştık. Din özgürlük üzerine kurulmuştur. Hizmetin, korunmuş haklara saygısını takdir ediyorum.”





Organizasyonda Verband für Gesellschaftliches Engagement e.V (VGE) Federasyonu Başkan Yardımcısı İrfan Kumru şunları ifade etti; “Hizmet 80 yıllarda Almanya’ya adıma attı. İnsan hakları, demokrasi, kadının rolünü üzerine durdu kültürel olarak insanların konuları konuştukları sohbetler oluşturdu. Çalışma grupları yaptı. Sohbetler oluşturdu. Özellikle çocukların ders ihtiyaçları için kurumsallaşma gerekti. Onlar farklı bir ortamda oldukları için kendi dinleri olan İslamiyet’in öğrenilmesi için kültür merkezlerini oluşturuldu. Bugün federasyonlar ve derneklerimiz var… Hizmet dinamik bir yapı, az personeli var ve çok iş yapmaya çalışıyor bundan kaynaklanan problemler var…”



