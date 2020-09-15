Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan koronavirüs aşısı tarihi /15 Eylül 2020 21:52

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan koronavirüs aşısı tarihi

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu koronavirüs aşısının Ekim'de piyasada olacağını ifade ederek kendisinin de aşı olacağını ve videosunu çekip paylaşacağını belirtti.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çilingiroğlu, ''Aşı geliyor. Ben Ekim’in sonunda aşımı olup videosunu da çekeceğim'' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk oldu. Koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çilingiroğlu,  aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada tarih verdi.

'AŞI GELİYOR'
Çilingiroğlu, ''Aşı geliyor. Ben Ekim’in sonunda aşımı olup videosunu da çekecem. ABD’den, Almanya’dan, İngiltere’den gelecek. Rus aşısını sormayın bana. Türkiye’nin ön sipariş vermesi lazım. Aşı öncelikli olanlara yapılacak'' dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan koronavirüs aşısı tarihi Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:16