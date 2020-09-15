Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan koronavirüs aşısı tarihi

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çilingiroğlu, ''Aşı geliyor. Ben Ekim’in sonunda aşımı olup videosunu da çekeceğim'' ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk oldu. Koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çilingiroğlu, aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada tarih verdi.





'AŞI GELİYOR'

Çilingiroğlu, ''Aşı geliyor. Ben Ekim’in sonunda aşımı olup videosunu da çekecem. ABD’den, Almanya’dan, İngiltere’den gelecek. Rus aşısını sormayın bana. Türkiye’nin ön sipariş vermesi lazım. Aşı öncelikli olanlara yapılacak'' dedi.