Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da 8'den büyük deprem olmaz /08 Ekim 2019 10:14

Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da 8'den büyük deprem olmaz

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?' adlı seminerde depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Ercan, İstanbul'da daha küçük iki deprem beklediklerini belirterek "Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok" dedi.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan, katıldığı bir seminerde İstanbul'da beklenen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?' isimli seminerde konuşan Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul'da daha küçük iki deprem olacağını söyledi.
İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk" diye konuştu.

Türkiye'de 8 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olamayacağını söyleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:

'8-9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLER UZAKDOĞU, PASİFİK VE AMERİKA KIYILARINDA OLUYOR'

"Bütün Kuzey Anadolu kırığının geçmişinde 8’den daha büyük bir deprem olmamış. Bütün Anadolu yarımadasında ve özellikle İran’dan başlayarak Alpler’e kadar 8 büyüklüğünde bir deprem olmamış. 8-9 büyüklüğündeki depremler genellikle Uzakdoğu’da, Pasifik’te ve Amerika kıyılarında oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin olduğundan daha büyük bir depreme gebeymiş gibi göstermek Türk halkının psikolojisini bozuyor. Aynı zamanda yatırımların Türkiye’den kaçmasına neden oluyor. Hatta gezginlerin Türkiye’ye gelmemesine ve daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Bir deprem bilimci için depremi kestirmek; yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemektir ifadelerini kullanan Ercan, "Bir insanın her an deprem olabilir demesi için bilim adamı olmasına gerek yok. Ama bir deprem bilimci için depremi kestirmek demek depremin yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bu üçünü söyleyebiliyorsan deprem tahmini yapabiliyorsun demektir. Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil" dedi.
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