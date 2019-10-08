Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da 8'den büyük deprem olmaz

PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?' isimli seminerde konuşan Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul'da daha küçük iki deprem olacağını söyledi.

İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk" diye konuştu.





Türkiye'de 8 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olamayacağını söyleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:





'8-9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLER UZAKDOĞU, PASİFİK VE AMERİKA KIYILARINDA OLUYOR'



