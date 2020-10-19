Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında olur /19 Ekim 2020 11:59

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında olur

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında dün 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Anadolu Kırığı'nın Yunanistan uzantısı olan Kuzey Ege Kırığı'nda bir hareketlenme var. Depremler bir çizgisellik gösteriyor. Bu çizgisellik Kuzey Anadolu Kırığı'nın Ege'deki uzantısının etkin olduğunu ve Kuzey Ege'de bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında bir büyüklük olur" dedi.

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Ege Denizi Gökçeada açıklarında dün saat 11.07'de meydana gelen ve Çanakkale açıklarında hissedilen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'e konuşan Prof. Dr. Ercan, “Bu deprem kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimi depremden etkilenir” dedi.

"BÜYÜKLÜĞÜ 6,3 İLE 7 ARASINDA OLUR"

Son günlerde meydana gelen irili ufaklı depremlerin bir çizgisellik oluşturduğuna dikkati çeken Ercan, şunları söyledi:

“Kuzey Anadolu Kırığı'nın Yunanistan uzantısı olan Kuzey Ege Kırığı'nda bir hareketlenme var. Bu tabii ki Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Depremler Çanakkale'ye yakın olarak Gökçeada, bunun yanı sıra Selanik'in önünde Üç Parmak Yarımadası, yine hemen Atina'nın yanında Eğriboz Adasının kuzeyinde olmak üzere depremler bir çizgisellik gösteriyor. Bu çizgisellik Kuzey Anadolu Kırığı'nın Ege'deki uzantısının etkin olduğunu ve Kuzey Ege'de bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında bir büyüklük olur.”

EGE VE MARMARA'DA HİSSEDİLİR

Kuzey Anadolu Kırığı'nın Ege Denizi'ndeki batı uzantısı olduğunu da sözlerine ekleyen Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı, Ege Denizi'ndeki batı uzantısı olup burada son buluyor zaten. Depremi orada yapıp tekrar Anadolu toprağına geri dönecek. Olası 7 büyüklüğündeki depremden Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimleri etkilenir” diye konuştu.
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