Prof. Dr. Ergun Özbudun: Anayasa maddesi açık, Erdoğan aday olamaz!













Anayasa 101’e göre ‘bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’.





Hukukçuların çok büyük bir bölümü iktidar temsilcileri gibi düşünmüyor. Bunlardan biri de Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun. Cumhuriyet’e konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Özbudun’a göre de Erdoğan, Meclis kararı olmaksızın aday olamaz.AKP’nin 2007’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yer alan Özbudun, “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok. Bir tek istisnası Meclis’in beşte üç oranındaki çoğunlukla bir erken seçim kararı almasıdır. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakıldığındaysa bunun mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak kararı YSK verecektir. Onun da kararını Erdoğan’ın lehine olacağı tahmin edilebilir.” diye konuştu.Konuya ilişkin tartışmalarda dile getirilen ‘parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018’de bir kez seçildi’ argümanını yorumlayan Özbudun, “Bu geçerli bir argüman değil.” diyerek 2017 yılındaki anayasa referandumuna ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Özbudun, “2017’de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasa değiştirildi. Onun değiştirmediği bütün hükümler bakidir ve geçerlidir. O hüküm de cumhurbaşkanının ancak iki defa aday olabileceğidir. 2017 yılında buna sadece bir tane istisna getirildi. O da daha önce Meclis’in 5’te 3 kararıyla seçimlerin yenilenmesidir.” diyor.