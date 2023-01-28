Samanyolu Haber /Politika / Prof. Dr. Ergun Özbudun: Anayasa maddesi açık, Erdoğan aday olamaz! /28 Ocak 2023 15:45

Prof. Dr. Ergun Özbudun: Anayasa maddesi açık, Erdoğan aday olamaz!

Seçim tarihi yaklaştıkça AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez adaylığı konusundaki tartışmalar da alevlendi. Önceki gün 11. kez toplanan 6’lı masa liderleri, ‘TBMM erken seçim kararı almadan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olmasının mümkün olmadığını’ açıkladı. Rejim temsilcilerine göre ise 14 Mayıs’taki seçim, ‘ikinci’ seçim olacağı için Erdoğan’ın adaylığının önünde bir engel bulunmuyor. AKP’liler, 2014 yılındaki seçimi saymıyor!

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Hukukçuların çok büyük bir bölümü iktidar temsilcileri gibi düşünmüyor. Bunlardan biri de Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun. Cumhuriyet’e konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Özbudun’a göre de Erdoğan, Meclis kararı olmaksızın aday olamaz.



Anayasa 101’e göre ‘bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’.

AKP’nin 2007’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yer alan Özbudun, “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok. Bir tek istisnası Meclis’in beşte üç oranındaki çoğunlukla bir erken seçim kararı almasıdır. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakıldığındaysa bunun mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak kararı YSK verecektir. Onun da kararını Erdoğan’ın lehine olacağı tahmin edilebilir.” diye konuştu.



İKTİDARIN ARGÜMANLARININ HİÇ BİR GEÇERLİLİĞİ YOK

Konuya ilişkin tartışmalarda dile getirilen ‘parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018’de bir kez seçildi’ argümanını yorumlayan Özbudun, “Bu geçerli bir argüman değil.” diyerek 2017 yılındaki anayasa referandumuna ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Özbudun, “2017’de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasa değiştirildi. Onun değiştirmediği bütün hükümler bakidir ve geçerlidir. O hüküm de cumhurbaşkanının ancak iki defa aday olabileceğidir. 2017 yılında buna sadece bir tane istisna getirildi. O da daha önce Meclis’in 5’te 3 kararıyla seçimlerin yenilenmesidir.” diyor.
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