Prof. Dr. Ergun Özbudun: Anayasa maddesi açık, Erdoğan aday olamaz!

Anayasa 101’e göre ‘bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’.
AKP’nin 2007’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yer alan Özbudun, “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok. Bir tek istisnası Meclis’in beşte üç oranındaki çoğunlukla bir erken seçim kararı almasıdır. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakıldığındaysa bunun mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak kararı YSK verecektir. Onun da kararını Erdoğan’ın lehine olacağı tahmin edilebilir.” diye konuştu.
İKTİDARIN ARGÜMANLARININ HİÇ BİR GEÇERLİLİĞİ YOK
Konuya ilişkin tartışmalarda dile getirilen ‘parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018’de bir kez seçildi’ argümanını yorumlayan Özbudun, “Bu geçerli bir argüman değil.” diyerek 2017 yılındaki anayasa referandumuna ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Özbudun, “2017’de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasa değiştirildi. Onun değiştirmediği bütün hükümler bakidir ve geçerlidir. O hüküm de cumhurbaşkanının ancak iki defa aday olabileceğidir. 2017 yılında buna sadece bir tane istisna getirildi. O da daha önce Meclis’in 5’te 3 kararıyla seçimlerin yenilenmesidir.” diyor.