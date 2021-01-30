Prof. Dr. Görür'den Kandilli'nin İstanbul için deprem uyarısına destek

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul için deprem uyarısına destek verdi. Görür, "Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum" dedi.









Deprem araştırma çalışmalarında son verileri açıklayan Kandilli Rasathanesi yöneticileri, Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece’yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığını kaydetmişti.





Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Eldeki verilere göre Silivri açıklarından Büyükçekmece’ye doğru uzanan orta segmentin gelecekte meydana gelebilecek depremler için aday olduğu şeklinde yorumlanabilir. Hız kontrasları olası kırılmanın olacağı yerleri gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.





Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli’nin Marmara’da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor" dedi.





"Ben senelerdir Marmara’da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum" diyen Görür, şunları söyledi:





"Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir."