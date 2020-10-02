Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Haluk Savaş’ın anısına akademiye destek projesi /02 Ekim 2020 16:27

Prof. Dr. Haluk Savaş’ın anısına akademiye destek projesi

Advocates of Silenced Turkey (AST), Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara yeni projelerle dikkati çekmeye devam ediyor. Dernek akademik çalışmalara Prof. Dr. Haluk Savaş’ın anısını yaşatma adına 30 bin dolarlık ödül verileceğini açıkladı.

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AST insan hakları derneği ve SRW platformunun ortaklaşa yürüttüğü projenin amacı Türkiye’deki zorlu şartlar hakkında farkındalık oluşturmak, azınlıklara, dini guruplara yönelik baskıları ve ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasını dünya kamuoyuna duyurmak.

Akademik alanda yapılacak çalışmanın konuları, toplumsal soykırıma maruz kalan dini ve kültürel gruplar; Hizmet Hareketi, Aleviler, sol muhalefet, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer gruplar. 

Etnik azınlıklara yönelik zulüm ve baskılar; Kürt, Ermeni, Yunan ve Arap meseleleri de proje kapsamında ele alınabilecek.

1 KASIM 2021'DE SAHİPLERİNİ BULACAK

4 Ekim 2020’de başvuruları başlayacak olan projenin, son teslim tarihi 30 Ağustos 2021. Ödüller 1 Kasım 2021 tarihinde sahiplerini bulacak. 

Proje sonunda, beş doktora öğrencisine 2 biner dolar, 5 master öğrencisine 1.000’er dolar, 5 emsal değerlendirme için 1.500’er dolar ve son olarak 5 konferans konuşmacısına 1.000’er dolar ödül verilecek.

Ödüller, doktora veya yüksek lisans derecesi alan lisansüstü öğrencileri ve sosyal bilim akademisyenlerini kapsıyor. 

Adaylar projeye İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Türkçe ve Çince dahil 7 farklı dil ile katılabilecek.


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