[Prof. Dr. İbrahim Erkul'un ardından] “O Devletin Kalemi”

Erdoğan Dur / ABD



“O devletin kalemi”







Bu söz, derin bir üzüntüyle vefat haberini öğrenmiş olduğum Profesör Doktor İbrahim Erkul beye ait.





Bundan yıllar yıllar önceydi yanlış hatırlamıyorsam, 1994 yılıydı.





Isparta'da öğretmenlik yapıyordum, büyük oğlumuz üç yaşlarındaydı, sürekli hasta oluyor, sürekli acil servislere gitmek zorunda kalıyorduk.





Bu durum Isparta’da çok sevdiğimiz bir arkadaşın dikkatini çekmiş. Bir gün bana; “Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi arkadaşım. İstersen bir de ona gösterelim” dedi. İbrahim beyi aradı, randevu aldı. Biz de zaman kaybetmeden Konya'ya gittik.





Özel arabamız yoktu, otobüsle gittik. Tabii o dönemler otobüslerde sigara içme yasağı da yoktu.





Hasta çocuk sigara dumanından boğulacak gibi oldu. "Baba ölüyorum" diyordu. Hastaneye zor ulaştık.





İbrahim Erkul hocanın odasına aldılar, bekliyoruz. Geldi, kapıdan içeri tebessüm eden bir yüzle girdi ve girer girmez de boşuna buralarda uğraşmayın 'bu çocuğun alerjisi var ve alerji tedavisi olması lazım" dedi.





O yıllarda bu tedavi Ankara'da, bir de özel olarak İstanbul'da yapılabiliyordu. Yani uzun ve çok masraflı bir işti.





Görüşme esnasında çocuk, İbrahim beyin masasından bir kalem aldı eline, bir şeyler çizmeye başlayacaktı ki İbrahim Hoca, hemen atıldı ve; “dur oğlum o devletin kalemi kullanma, al benim kalemimi dedi ve cebinden çıkarttığı kalemini verdi.





Böylesine hassas bir insanı da (binlercesi gibi) "terörist" diye suçlayıp ceza verdiler. Yaşına rağmen hapis yatırdılar.





İbrahim Hakkı Hazretleri gibi diyelim.





Deme Nedendir bu Böyle

Yerindedir o öyle

Sen sonunu seyreyle

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler.





İbrahim hocamıza Rabbim rahmetiyle muamele edip mekanını cennet eylesin inşallah.



