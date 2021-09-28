Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. İzzet Özgenç: Bir hükümlünün ailesine yardım asla suç değildir /28 Eylül 2021 17:30

Prof. Dr. İzzet Özgenç: Bir hükümlünün ailesine yardım asla suç değildir

Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan insanların ailelerine yardım yapanlara yönelik operasyonlara tepkiler sürüyor.

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 Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’den sonra Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç de söz konusu yardım eyleminin TCK’ya göre suç oluşturmayacağını net bir dille yazdı.


İzzet Özgenç, konuyla ilgili paylaşımında, “Hangi suçtan mahkûm olursa olsun, ister infaz kurumunda ister infaz kurumu dışında cezasını çekmekte olsun, bir hükümlüye, ailesine veya yakınlarına ihtiyaçlarını karşılamak için yardım edilmesi, hukuka aykırı fiil değildir ve asla suç oluşturmaz. Ancak, mahkûm olduğu cezanın infazından kurtulmasını sağlamak amacıyla hükümlüye yardım edilmesi, suç oluşturur ve ceza hukuku sorumluluğunu gerektirir (TCK, m. 283).” ifadelerini kullandı.
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