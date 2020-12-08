Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yayın sırasında fenalaştı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında rahatsızlandı.





Ceyhan'ın rahatsızlanmasının ardından programa ara verildi. Aranın ardından Akıl Çemberi programının sunucusu Başak Şengül, Ankara stüdyosunda bulunan Ceyhan'a sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.





Ankara'da bulunan programın konuğu Hulki Cevizoğlu ise Ceyhan hakkında şunları söyledi:





"Baş dönmesi olmuş, şu anda ambulans ile hastaneye gidiyor. Gün boyunca toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hocamız. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."





CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Şu anda ben de konuştum, gayet iyi, çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi, Sağlık Bakanlığı da devrede. Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor. Sağlık durumu şu an gayet iyi, gayet de sakindi. Hastaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek dedi" dedi.