Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yayın sırasında fenalaştı /08 Aralık 2020 22:41

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yayın sırasında fenalaştı

Koronavirüs salgını sırasındaki yorumlarıyla daha çok tanınan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı program sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ceyhan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında rahatsızlandı.

Ceyhan'ın rahatsızlanmasının ardından programa ara verildi. Aranın ardından Akıl Çemberi programının sunucusu Başak Şengül, Ankara stüdyosunda bulunan Ceyhan'a sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Ankara'da bulunan programın konuğu Hulki Cevizoğlu ise Ceyhan hakkında şunları söyledi:

"Baş dönmesi olmuş, şu anda ambulans ile hastaneye gidiyor. Gün boyunca toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hocamız. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Şu anda ben de konuştum, gayet iyi, çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi, Sağlık Bakanlığı da devrede. Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor. Sağlık durumu şu an gayet iyi, gayet de sakindi. Hastaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek dedi" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yayın sırasında fenalaştı Sonraki Haber >>

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:34