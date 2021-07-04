Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi /04 Temmuz 2021 09:07

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara tepki gösterdi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılara ilişkin önyargı içeren paylaşımlara Twitter'daki hesabı üzerinden tepki gösterdi. Prof. Dr. Ceyhan; yaptığı paylaşımda, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" dedi.

"Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum" diyen Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

- Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalışmadır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapılan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. 'Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor' diye bir soru olmaz.

- Perikardit değil, miyokardit. Bilimde 'kardiyolog dedi' diye bir delil olmaz. 300 milyon dozda 1.100 miyokardit görüldü, bu aşı olmayanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa COVID 19 geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar görülüyor.

- Çin / Alman aşısı farkına gelince, üretim Almanya’da değil, ABD’de yapılıyor. Çin’in üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık. 5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşının gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Salgın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya ilaç geliştirilemez. 

- Kullandığınız ağrı kesici, antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5 hafta beklenildi mi sanıyorsunuz? Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntemleri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli bulundu. 

- Son olarak; nolur, dünyada en uzun eğitimi gerektiren bu konularda Google'dan bakıp, iki cahilin yazısını okuyarak fikir sahibi olmaya çalışmayın. Karpuza gösterdiğiniz saygı.
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